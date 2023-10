Lahe Koolipäev: Inspireeriv elamuskonverents, mis muudab noorte tulevikku

Konverentsil osalenud noored on ise öelnud, et nad ei oskakski midagi paremat tahta ning tõdevad, et konverents oli vinge. Üks osaleja kirjutab tagasiside vormis: “Tundsin ennast oodatuna. Ülesehitus oli üle mõistuse vinge ja ma ei kujutanud ettegi, et see nii suur on. Läbiviimine ja korraldus oli ka väga äge“. Konverentsil osalenud noor kiidab oma tagasisides konverentsi korraldusmeeskonda, et nad olid kõik kogu konverentsi aeg hea tujuga, sõbralikud ning ei olnud üldse närvis.

Sel aastal toimub Lahe Koolipäev 9. novembril Tallinna südames, Alexela Kontserdimajas. Konverentsi teema sel aastal on “Kuidas oma elu juhtida?“. Oma kogemusi on tulnud jagama paljud tipptegijad erinevatest valdkondadest, kellega vaatleme temaatikaid - kuidas nemad on oma elus vastutust võtnud ning millisel hetkel nemad teadlikuks said ja et selle mõistmine on võluvõti elu parendamisel. Millised on olnud peamised takistused ja väljakutsed, mida nemad oma aastate jooksul mõistnud on ning millised tähelepanekud aitaksid ka meie tänaseid noori oma arengus kiiremini edasi liikuda?