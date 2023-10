Imekaunis! Esmakordselt astuvad treener Anna Levandi käe all iluuisutajad üles suurel Unibet Arenal

Etenduse raames ilmub Unibet Arena lavale maagiline järvejää ning laval astuvad hinnatud treeneri Anna Levandi käe all üles iluuisutajad Arlet Levandi ja Stefania Zagorovskaja, kes on etenduses kehastunud Virmalisteks. „Virmalised on müstilised tegelased, kes käivad Leiutajatekülas kord aastas, kindlasti just jõulupäeval. Virmalistel on tekkinud Leiutajateküla algusest saati traditsioon jõulupäeval järvejääl uisutada,“ kirjeldab Virmaliste tegelaskujusid lavastuse kusntnik Iir Hermeliin. Selles kõiges on aga omajagu võlukunsti. „Taevas teadupärast ei saa uisutada. Uisutada aga meeldib Virmalistele väga. Ja seda iga-aastast uisu-valgusetendust ootavad Leiutajateküla elanikud terve aasta väga,“ lisab kunstnik.