Kananagitsad, Shreki pannkoogid ja kõrvitsasorbett! Pereköögis kokkab seekord Camilla Parmas

Mäng ja mänguline lähenemine on meeldivaim viis iga uue oskuse õppeks. Camilla teab, et Barbie-mängud ja meisterdamine on emme ala, kuid kööki minnes valib ta kaaslaseks pigem issi. Kõige parem, kui emmet poleks sel ajal koduski, sest vahel on „mänguplats“ päris hullus seisus.