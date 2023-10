Olin sügavas depressioonis koos oma lapsega. Asi pöördus, kui mu kümnene seisis keset tuba ja ähvardas endalt elu võtta. Röökis, et vajab abi

Esimesi märke sellest, et mu tütre vaimse tervisega ei ole kõik korras, märkasin umbes siis, kui ta oli 9aastane. Ta oli tujutu, hinded halvenesid, ta reageeris kõigele väga valulikult: röökis, lärmas ja ütles sageli, et ei soovi elada, ja et oleks parem, kui ta poleks üldse sündinud. Olin ka ise sel ajal üsna katki. Mul ei olnud lihtsalt jõudu temaga päriselt suhelda, suutsin tähelepanu pöörata vaid sellele, kui hinded olid halvad või tuba koristamata.