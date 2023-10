„Üks suuremaid ja kahjulikumaid müüte düsleksia ümber on see, et küll laps kasvab sellest välja ja anname talle aega,“ räägib Pere ja Kodu podcastis logopeed ja Tallinna Ülikooli õppejõud Kadi Lukanenok. Ta lisab, et sekkuda tuleks õigeaegselt.