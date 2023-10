Kõik Lotte sõbrad on oodatud täna Viru keskuse Rahva Raamatusse! Kohal on Lotte, tema uus raamat ja autorid

Lisaks kõlab üritusel esimest korda ka muusikapäeva puhul välja antud Lotte sõprade laul, mida kannavad otseesitusena ette Lotte ja Roosi.



Vahvaid sündmusi on sel nädalal veelgi! Laupäeval tähistab Rocca al Mare keskus oma 25. sünnipäeva Rocca al Mare ning suurte pidustuste raamas on külla kutsutud ka Lotte oma sõpradega, kes rõõmustavad publikut nii laulu kui tantsuga. Kohapeal on võimalik joonistada, meisterdada ja teha ka fotoseinal vahvaid pilte.