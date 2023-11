Nele-Liis: haiguste perioodil jätan oma heaolutegevused pausile, muutun närviliseks ja kergesti ärrituvaks. Oma aeg on vaimse tervise nimel hädavajalik

„Kui suudan minna mänguväljakule nii, et ei kiirusta last takka, et emmel on kiire-kiire ja mis sa sellest kastanimunast ikka imetled, siis tunnen: mu päev on korda läinud,“ kirjeldab Nele-Liis argielu väikseid võite. Koos kihlatu Mihkliga on tal käsil elu kiireim sügis.