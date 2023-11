Kaks aastat tagasi, kui Hõbe oli paarikuune ja lebas lalisedes matil elutoa põrandal, polnud meil kodus ühtegi lasteraamatut. Et aga kihk ettelugemisega algust teha oli suur, haarasin riiulilt Paulo Coelho hispaaniakeelsed luuletused, mida talle püüdlikult esitasin. Muidugi võib selle peale muiates küsida, kas nii väiksele on mõtet lugeda ja mida ta sellest küll aru saab, aga mina pikalt ei juurelnud. See tundus loomulik ja vahva; tundus tore iseendale, kuid paistis meeldivat ka beebile, kes läks meloodiliselt kõlavat hispaania­keelset armastus­luulet kuuldes üha naerusuisemaks. Võib-olla tuli Hõbe rõõm millestki muust, aga see andis mulle kihku sama luulekoguga jätkata veel mõnda aega.