Miks on võõrasemad kurjad ja kui tugev oli Rapuntsel? Isa vaatenurk muinasjuttudele ja oma lapse küsimustele

Muinasjutud ei ole loogilised. See on osa nende võlust. Olgem ausad, kui veidra kujuga pidi olema Tuhkatriinu jalg selleks, et terves kuningriigis (!) ei leidunud kedagi teist, kes suutnuks tema kinga jalga panna?

Enamik inimesi arvatavasti kehitavad siinkohas õlgu ja ütlevad “See on kõigest muinasjutt.“ Võibolla, kuid mu lapse jaoks on need tähtsad küsimused. Ma ei taha olla lapsevanem, kes väidab, et muinasjutud, mis minu lapsele hinge lähevad, pole tegelikult tähtsad.

Ma ei taha ka minna lihtsama vastupanu teed ja öelda, et kõik mis on põhjendamatu, on nõiduse või maagiaga seletatav. See tundub sama hea kui seletada maailma mitmekesisust meie ümber lausega “Jumal tegi“