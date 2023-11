Advokaat: lapse soov ei ole alati see, mis on talle parim

Enda sõnul mõtleb ta oma tööd tehes väga sageli vana testamendi loole, kus kuningas Salomoni juurde tuleb kaks naist ühe lapsega ja mõlemad väidavad kindlalt, et see on just tema laps. Seepeale soovitab kuningas, et naised raiugu siis laps pooleks. Üks naine on pakutuga päri, teine kohkub soovitusest ja nõustub lapse ennem teisele naisele andma kui teda tapma. Salomon annab lapse teisele naisele – tema ongi kuninga hinnangul lapse tõeline ema.