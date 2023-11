Advokaat: vahel vaatan, et kus on see piir, milleni vanemad lähevad last vaimses plaanis pooleks raiudes

„Kui laps räägib, et ta tahab elada ühe vanema juures, sest seal saab palju kommi ja südaööni koos taksot sõita, on ju selge, et lapse soov ei lange kokku tema parimate huvidega,“ räägib vandeadvokaat Tiina Mare Hiob, kes on lapsi kohtus esindanud juba mitukümmend aastat.