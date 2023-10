KUULA | Lasteabi podcast: kuidas peaks kool laste vaimset tervist toetama?

Koolipsühholoog tunnustab aga õpilasi, kes on väga heal meelel tema kabinetti tulemas, et oma muredest rääkida. „Usun, et paljuski mängib rolli ka asjaolu, et vaimse tervise olulisusest ja muredest räägitakse rohkem, see pole meil ühiskonnas enam tabuteema. Eriti tore on näha seda, et leidub isegi õpilasi, kes võtavad oma sõbra käe otsa ja tulevad koos minu kabinetti, sest on märganud, et sõbral on väga raske,“ lisab Selliov.