Kuidas olla kaasatud isa?

Isadus on sageli olnud kultuurilise tähelepanu keskpunktis, kuid see, kuidas me isasid kujutame, on ajas muutunud. Mäletan veel lugusid oma emalt ja onult, kuidas vanaisa ülesanne töölt koju tulles oli lapsi korrale kutsuda ja „distsiplineerida“ ehk karistada. Minu isa ja kasuisa nägid enda peamise ülesandena hoolitseda pere finantsilise toimetuleku eest. Ka meedia kujutluses on isaduse arhetüüpi varem seostatud autoritaarsuse, distsipliini ja emotsionaalse kättesaamatusega. Paljudele tänapäeva isadele see mudel ei sobi.