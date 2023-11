„Mõnikord on kasulik motiveerida last kindla stiimuliga,“ ütleb vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitaja Triinu Tints. „See stiimul võib innustada last liikuma soovitud eesmärgini ja anda kinnitust edusammudest. Last võib tunnustada era­korraliselt – näiteks käitub ta poes ootamatult koostöövalmilt ja seejärel saab vanemaga mänguväljakule. Aga stiimul võib olla ka varem kokku lepitud. Siin tulebki appi motivatsioonitabel.“