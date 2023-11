Agressiivne laps rühmas, kannatab tema ja kannatavad teised. Miks kaasava hariduse süsteem Eestis toimida ei taha?

Kahe lapse ema Kaisa tõdeb, et kurb on, kui su laps saab lasteaias peksa, samas on väga kurb olla ka selle lapse ema, kelle laps haiget teeb. Probleemid Karliga (5,5) said neil alguse mõne aasta eest. „Lasteaeda minnes kulges pojal algul kõik kenasti, aga ajaga tekkisid