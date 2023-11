Agressiivne laps rühmas. Kõik kannatavad

Jana* ütleb, et probleemid tema tütre Liisi (4) rühmas algasid päris lasteaia algul. Üks rühma poistest on kaaslaste suhtes agressiivne. Ta on teisi pikali lükanud ja neile otsa roninud, hammustanud, rusikatega peksnud. Õnneks pole Liisi märklauaks sattunud, küll on ta mõjutatud rühmas toimuvast. „Ta räägib õhtuti, kuidas teised lapsed selle poisi pärast kannatavad, ja avaldab lootust, et too õpib kunagi käituma.“