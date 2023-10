Hea Eeskuju tunnustuskonkurss märkab noorte tegusid!

2022. aastal, mis ühtlasi oli ka Hea Eeskuju juubeliaasta, pälvis Hea Eeskuju autasu Tartu noormees Martin Lillevere. Ta on teotahteline noor, kes panustab mitmeti oma kogukonna heaolusse ja soovib, et kohalik rahvas oleks ühtsem. Martin on rajanud Luke külla lastele mänguväljaku ja tegeles sellega mitu aastat, et ajada kokku rahasid, ehitusmehi ning hoolimata raskustest täitis ta oma eesmärgi. Lisaks külaelu parandamisele on ta väga aktiivne ka koolis. Ta on kooli õpilasesinduse president ning kooli hoolekogu liige. Suvest alustas ta tööd ka Luke mõisas ning aitab seal korraldada heategevusüritusi mõisa taastamiseks, et seal saaksid taas toimuda kontserdid ja muud üritused. Eeskujuks on Martin ka selle poolest, et ta on üks haruldane noor, kes teeb seda kõike vabast tahtest, et teistel oleks hea.