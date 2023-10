EKSKLUSIIVNE | Intervjuu Lotte perega: minu pea ei võta, miks peaks üks laps teist kiusama. Oleme ju kõik sõbrad!

ANNA: Ma olen juba lapsest saadik suur unistaja olnud. Kui Oskariga tuttavaks saime, siis mulle meeldis unistada niisugustest asjadest, mida pole olemas. Aga Oskar võttis kätte ja leiutas need asjad valmis. Siis meeldis see mulle väga! Nüüd ma pean unistama siis, kui Oskarit lähedal ei ole. Sellepärast, et kui ta näeb mind unistamas, siis ei jäta ta enne järele, kui pean talle selle välja rääkima. Ja siis ehitab Oskar kohe selle asja valmis. Aga meil on juba maja ja kuur igasugu masinaid täis, et ei mahu enam. Ma räägin talle küll, et võta asja rahulikumalt, aga tema ei taha kuuldagi.

ANNA: Mulle see meeldib väga, nii palju on juba õunu, seeni ja muid marju, mida purki panna.

LOTTE: Ma ei tea ... ükskord ülelendavad linnud rääkisid, et keegi kusagil vehkis kätega ja karjus. Äkki see ongi kaklemine?

ROOSI: Lotte, mis see kaklemine on?

OSKAR: Mis jutt see on? Meil külas ei teatagi, mis imeloom see kaklemine on.

Lotte ja Roosi tunduvad väga lähedased. Kuidas teil see õnnestunud on – iga pere vist unistab mittekaklevatest õdedest-vendadest.

OSKAR: Kui Lotte ja Roosi sündisid, siis ma ei läinud kohe paar päeva järjest oma kuuri leiutama. Mulle ei tulnud isegi meelde, et seal on midagi pooleli. Kui Roosi sündis, siis ma leiutasin parajasti niisugust riidekappi, mis mängib ka muusikat. No kuidas saab mingi kapp olla tähtsam, kui minu lapsuke!

ROOSI: Ja kui ma midagi ei tea, siis Lotte ütleb mulle ette. Või vaatan, mis ta kirjutas ja teen sama. Ema ütles, et nii võib, et see ei ole spikerdamine. Tähtis on, et õpilased õppeainest aru saaksid. Aga etenduseks harjutamine on nii lahe! Ei pane tähelegi, kui õhtu on käes. Ma saan hakkama küll! Ma ei kurda.

LOTTE: Meie koolis on nii, et sa võid ise valida, kuhu tundi sa lähed.

ROOSI: Ja me ei lähe enne minema, kui isa on kõik ära söönud!

Oskar, kas lapsevanemaks kasvamine on ka leiutajakarjäärile kuidagi mõjunud? On see pigem innustav või tagasihoidev faktor?

ROOSI: On jah, aga kahjuks saab see ilus aeg sinu jaoks varsti läbi.

LOTTE: See on nii tore, kui sul on väike õde! Ma saan tema eest hoolitseda. Ma õpetan Roosile juba praegu igasugu asju. Ronimist ja pallipüüdmist ja ujumist ja hästi palju asju veel! On ju, Roosi?

ROOSI: Ma olengi tema moodi! Mul on sama nina, silmad, kõrvad ja suu. Ja mul on samasugune punane kleit, ainult natukene väiksem.

ROOSI: Meil on suur maja ja ma arvan, et siin võiksid elada veel viis poissi ja kuus tüdrukut ja kolm vanaema ja neli vanaisa ja ühe toa võiks teha hoopiski müramise toaks! Ja isa võiks leiutada niisuguse roboti, millega saaks toast tuppa lennata!

Mis on parim asi isaks oleku juures?

OSKAR: See on tore, kui sul on kaks nii toredat tütart.

ROOSI: Meie Lottega aitame isa, et tal oleks veelgi toredam olla. Ma kuulsin, kuidas isa ütles emale, et tal ei ole enam prille vaja, et nüüd leiavad tema tütred kõik mahakukkunud mutrid ja seibid põrandalt üles. Kui ta ise põrandal käpuli oma mutreid otsib, kipuvad tal prillid kogu aeg eest ära kukkuma. Aga niimoodi võib ta prillidele peale astuda. Ja see ei ole üldsegi tore.

LOTTE: Me aitame teda hea meelega, sest me armastame oma isa!

ROOSI: Ja ema ka!

Aga kõige tüütum?

OSKAR: Leiutaja juures on kõige tüütum see kui selgub, et oled midagi valesti teinud ja pead leiutise uuesti pulkadeks lahti võtma.

Õppimine jääb meil kooliseinte vahele – kodus, õues, metsas on muudki põnevat teha.

Aga laste puhul on kõik teisiti. Kui laps teeb täna ühte asja ühtemoodi ja homme teistmoodi, siis varsti ta teab juba ise täpselt, kuidas on õige. Kui ma õpetamise ja nõu andmisega kogu aeg vahele segaksin, vaat see oleks tüütu. Nii talle kui mulle.

Laste etendused, raamatud ja multikad on tänapäeval täis rohkelt hirmuelemente ja kohati kurjustki. Teie pere lood on sellest kõigest täiesti puutumata jäänud, aga ometi ei ole need lastele ei igavad ega imalad. Kuidas end vastuvoolu ujudes ise identifitseerite ja kuidas enda murevaba loomust selles maailmas hoida suudate? Ega see vist lihtne pole?

OSKAR: Ma saan aru, et teid huvitab, kuidas meil siin nii huvitav on? Noh ... tuleb lihtsalt huvitavaid leiutisi välja mõelda.

ANNA: Mulle meeldib jälle Leiutajateküla kool. Seal õpetatakse vaid huvitavaid ja vajalikke asju. Ja tehakse seda mõnusalt ja põnevalt. Ja õppimine jääb kooliseinte vahele – kodus, õues, metsas on muudki põnevat teha.

ROOSI: Mina ei oska veel ujuda. Ei vastuvoolu ega teistpidi. Aga vee alla kükitada võin küll. Seal on hästi palju väikeseid kalu. Ükskord ehitasid nad minu pähe endale väikese onni. Aga kui ma tõusin püsti, et õhku hingata, hüppasid kalad vette tagasi ja jätsid onni mulle. Käisin kolm päeva sellega ringi, Lotte arvas , et mul on müts peas.