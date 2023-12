Kõrge bilirubiinitase tõi magamata ööd ja suure murekoorma. „Arstid lõid käsi kokku ja ütlesid, et pole nii kollast beebit näinudki“

Nii ema kui ka arstid nägid, et beebi on väga kollane, isegi ta silmad. „Jäime haiglasse ja laps pandi sinise lambi alla „päevitama“, mis on kollasuse esimene ravivariant. Pidin teda iga tunni tagant imetama, et kaalu tõsta ja aidata bilirubiini­taset alandada. Paraku see ei aidanud: kaal langes ja näit püsis heal juhul piiripealne,“ kirjeldab ema. Ühel hetkel võeti lamp ära, kuid siis läksid näidud kehvaks ja lamp pandi tagasi.