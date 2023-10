VIDEO | Tahad vältida seda, et meeskond sind enne õhkutõusu lennukist välja kutsuks? Kogu vajalik info lastega lendamise kohta

Lastega, eriti beebidega reisimine on vanemate jaoks tihti paras stressiallikas. Selle hõlbustamiseks on aga hea olla põhjalikult informeeritud, kuidas kogu protsess käib. Seda pagasi ära andmisest kuni lõpuks lennukile jõudmiseni. Ja faktoreid, millega arvestada, on mitmeid.