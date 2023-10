Toitumisterapeut ja -nõustaja: mitmekesine toitumine on midagi, millega tasuks alustada väga noores eas

Väikelapse kasvamises on rinnapiimast loobumine ülioluline arenguetapp, mille tähtsust on võimatu alahinnata. Tegemist on ju mõnes mõttes hetkega, mis justkui lahutab lapse ema küljest lahti. Samuti on beebi tahkele toidule üleminek mõnes mõttes suur vabanemine ka emale.