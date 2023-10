Lahutada otsustanud ema: see oli parim valik. Lahutus ei tähenda, et oled läbi kukkunud või su abielu oleks olnud üdini halb

„Miski ei kurvasta mind rohkem, kui sõnapaari „läbikukkunud abielu“ kuulmine. Jah, minu ja mu endise abikaasa abielu sai läbi, aga see ei tähenda, et see oleks olnud läbi kukkunud. Selle aeg sai läbi ja see andis meile vajalikud õppetunnid ning selguse selle osas, kuidas eluga edasi minna. Ma ei tunne, et ma oleksin ebaõnnestunud, aga mingil põhjusel tekitavad inimesed jätkuvalt minus seda tunnet,“ kirjutab lahutanud kahe lapse ema.