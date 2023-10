KUULA | Stressist ja depressioonist: kuidas ennetada raskeid aegu ning tugevana talvele vastu minna?

Kindlasti tasub saadet kuulata, kui oled märganud koos sügise saabumisega oma meeleolu langemist või lihtsalt tunned, et kuidagi tuimavõitu on olla. Keiu ja Kristiina on enda kogemusest palju õppinud ning oskavad anda väga head nõu, kuidas hoida end vaimselt heas kohas. Lisaks räägivad nad, millised olid nende depressiooni esimesed sümptomid.

Et ennetada depressiooni, on väga oluline toetada oma vaimset heaolu elustiilis korrektuure tehes. Aga kuna inimene on üks tervik ehk kui tema füüsiline keha pole tasakaalus, kannatab ka vaimne tervis, saab oma heaolu toetada ka õige toitumise ja endale sobivate toidulisanditega. Keiu ja Kristiina kinnitavad, et vajalike vitamiinide ja mineraalide tarvitamine on neile väga hästi mõjunud.