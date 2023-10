Elen Lotman: „Kuhu kaob andekus? Kuidas saaksid koolid ja õpetajad toetada loomingulisust?“ Hariduskonverentsil astusid üles mitmed kõnekad esinejad

Isikliku vastutuse võtmine. Töötajate koolitamine on järjest vähem tööandja vastutus. Üheks põhjuseks on see, et Z-generatsiooni esindajad viibivad ühe tööandja juures 3-5 aastat ning liiguvad seejärel parematele jahimaadele. Riigigümnaasiumid pakuvad gümnasistidele suure hulga erinevaid mooduleid, millest iga õpilane saab endale sobivaima õppekava kokku panna. Õpilased vastutavad oma isikliku õpitee leidmise ja kujundamise eest.

Aktuaalsed on eetika ja moraaliküsimused. Põlvkondade vahelised arusaamad eetilistest seisukohtadest on erinevad. Ühiskondlikud normid on muutunud, enam ei saa öelda seda, mida sülg suhu toob või visata tundmatus seltskonnas lolli nalja. Austus, võrdsus, õiglus ja küsimus „Kas ma teen kellelegi oma otsusega haiget?“, on aastal 2023 elementaarsed.

Ameerikas pannakse juba algkooli lapsed klassi ette kõnesid pidama. Oma mõtete selget esitlemist ja argumenteerimise oskust õpitakse maast-madalast. Selle kõige alus on väga hea keele tundmine. Eelkõige on vaja vallata oma emakeelt, sest mõtlemine toimub just emakeeles. Z-generatsiooni puhul on murekohaks kehv kirjaoskus – mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Peamine põhjus peitub ikkagi nutiseadmete maanias.

Psühholoog, psühhoterapeut ja koolitaja Mare Pork sõnastas oma moto sedasi: „Mina pressin rõõmustamisoskust oma elu lõpuni, sest see on nii oluline“

Mare õpetab tippjuhtidele rõõmustamisoskust. Tema südameasjaks on süstemaatilise rõõmustamise juurutamine. Psühholoog usub, et inimene peaks endalt pidevalt küsima: „Mida ma ise enda heaolu ja vaimse tervise heaks teha saan?“

Kui sa teed suu lahti, siis palun jälgi oma tooni

Oluline on õppida kuulama meie sees olevat sisemonoloogi: mis tooniga ta olukorrast räägib? Toon ja hinnang olukorrale on määrav. Kui toon on pidevalt negatiivne, on selge, et lahenduse suunas selline sisekõne ei vii. Loomulikult on inimesel õigus tunda ka negatiivseid tundeid, kuid kriitiline ja negatiivse tooniga sisekõne on progressiivse heaolu vastand.

Psühholoog usub, et tunded, vaist, mängulisus ja huvi maailma vastu on rõõmu ja heaolu aluseks. Terve koer mängib enamus oma ärkveloleku ajast. Kui inimene saab aru, et ta saab ise oma seisundit muuta ja positiivsust juurde tekitada, on see suur samm isikliku heaolu suunas. Kui depressiivsed inimesed hakkavad salvestama pisikesi ja hetkelisi pareminitundmisi, on see väike, ent oluline märk tervenemisest. Kui see pareminitundmise hetk registreerida, seda teadvustada, saab inimene tunda rõõmu – olgugi, et alguses ahtakest – selle üle, et ta suutis ise enda olukorra paremaks muuta. Iga hetk, kui on natukenegi parem, on väga oluline rõõmustamiskoht.

Kui koolisüsteemi fookus on tulemuspõhisel õppimisel, pingutavad paipoisid ja -tüdrukud naba paigast, saavad hea tulemuse ja tunnevad pärast seda hetkelist kergendust. „Sellesse heasse tundesse tuleks jääda mõneks ajaks peesitama, see ülekehaline lõõgastustunne võiks mõneks ajaks sisse jääda,“ soovitab psühholoog.

Kui kaua ma lasen end selles halvas tundes olla?