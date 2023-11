Tütrega koos õnne leidmas

Muusikaprodutsendi, helilooja ja koolitajana tegutsev Taavi nendib, et säravaimad töised ideed ja vaba loominguline kulgemine kipub tal peale tulema öösel. Demi (3) sünni järel pidi ta oma tööaegu muutma. Viie-kuue­tunniseid öid trotsides kinnitab ta, et just pikad jalutuskäigud tütrega on talle hetked, mil aeg peatub ja maailma väikesed võlud end taas näitavad.