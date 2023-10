Lapsed, eriti väga väikesed, on nagu svammid, kes imevad sisse kõik, mida näevad ja kuulevad. Alustades liigutustest ja kõnnakust ning lõpetades sõnavara ja käitumisega. Mulle tuleb kohe ette see meem, kus kaks ema istuvad enda lastega pargipingil, üks ema ja tema laps loevad raamatuid ning teine ema ja tema laps istuvad telefonides. Ja siis ema, kes istub telefonis, küsib teiselt emalt, et kuidas küll tema sai oma lapse raamatuid lugema. Nägin seda ammu enne seda, kui isaks sain, ja tunnistan ausalt, et see meem muutis mu mõttemaailma, tekitas tunde, et tahan olla hea eeskuju.