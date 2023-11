Ära lase rahal niisama kontol seista

Arvelduskontole pakutavale intressile lisaks on osal pankadel paindlikud raha kogumise tooted, kuhu saab raha lihtsamini sisse-välja kanda kui tähtajalistesse hoiustesse. Nende intressid on pangati erinevad ja muutuvad kuust kuusse. Pole põhjust hoida tuhandeid eurosid arvelduskontol seismas, kui tead, et seda raha pole kohe vaja, vaid kogud näiteks uue auto ostuks. Tõsta see raha mõnda digikassasse või hoiukontole, kus see teenib vaikselt intressi. Hea ka, kui on silma alt ära – on vähem ahvatlust seda kulutada! Kindlasti ole tähelepanelik ja vaata üle raha väljavõtu tingimused: kui pikk on täpselt ooteaeg ja kas sellega kaasneb teenustasu.