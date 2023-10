Mu laps ei söö midagi! Pirtsakate isudega põnni on siiski võimalik meelitada tervislikumaid palasid proovima

Valiv toitumine on üks levinumaid vanemate kaebusi. Harva juhtub, et laps sööb absoluutselt kõike, proovides julgelt uusi köögivilju ja võõraid toite. Selle asemel leiab arvestatav osa lapsi, nagu tegelikult ka osa täiskasvanuid, et võõrad toidud on ebameeldivad. Sageli on süüdlasteks köögiviljad ja mõnel juhul isegi puuviljad - töödeldud magustoidud ja krõpsud sellist võõristust ei kipu tekitama.