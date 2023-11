Peatoimetaja veerg | Mu süda tahab murduda. Kuidas saab olla, et üks väikene inimene peab tundma end tõrjutult?

Aga igal õhtul lasteaeda jõudes näen ma soojalt naeratavat ja leebe pilguga õpetajat. Sageli on ta parasjagu mõne lapse juures, hoiab tal kätt hellalt seljal ja pakub oma tuge. Tuge kiigele hoogu tehes, tuge tunnetega toimetulekul, tuge sõpradega suhtlemisel. Igas olukorras leiavad nad justkui õige mooduse, sõna ja reaktsiooni.

„Karl on nutikas ja tark. Tunnetega ta aga toime ei tulnud ja nii sai ta lasteaias paha poisi sildi,“ kurdab ema Kaisa seekordses rubriigi „Puudutab“ loos, milles on luubi all kaasava hariduse komistuskivid. Nagu Kaisa, tunneb ka Sille kohati, et tema lapsele pole justkui kuskil kohta: „Kui poiss oli käinud ühe aasta lasteaias, ütlesid õpetajad, et ta on liiga aktiivne ja nad ei jõua temaga sammu pidada.“

Kuidas saab olla, et üks väikene inimene peab tundma end tõrjutult.

Neid ridu lugedes tahab mu süda murduda. Mu õlgu katab vastik värin ja kurku tõuseb klomp. Kuidas saab ometi olla, et üks väikene inimene, kes ei tule oma tunnetega toime, peab tundma end tõrjutult. Hetkeks mul kihvatab ja tahaksin peaaegu küsida, miks on meil õpetajaid, kes oma hinge sellesse ametisse ei pane. Miks nad neid lapsi ei aita... kuni mu mõttelend seisatab ja küsin hoopis, et kuidas küll minul on õpetajatega vedanud.

Täiskohaga lasteaiaõpetaja miinimumbrutopalk on Tallinnas 1749 eurot. Tugiisikuid, keda süsteem on neile appi lubanud, tegelikult olemas ei ole. Väikerühmi, mida süsteem on lubanud, enamikus lasteaedades ei ole. Tugipersonal, keda lapsed vajavad, suures osas lasteaedades puudub. Maksimaalne laste arv rühmades on ületatud. Kaasava hariduse idee on suurepärane, kuid kui sel puuduvad vajalikud tugitiivad, jääb see vaid tühjaks sõna­paariks. Naeruväärselt väikese palga eest töötavate õpetajate koormaks, mida suudavad päriselt kanda vaid üksikud.

Ja minul on lihtsalt vedanud.

Kingi isale elamus! Mida kinkida isale ja vanaisale isadepäevaks? Parim kink on elamus! Detsembri ühel nädalavahetusel astub paljude lemmik koeratüdruk Lotte suurele lavale uhiuues lavastuses. Janno Põldma kirjutatud „Lotte ja kadunud jõuluvana“ tuleb lavastaja Ain Mäeotsa abiga Tallinnas Unibet Arenal (endine Saku Suurhall) vaatajate ette erakordse vaatemänguna. Pere ja Kodu sooduskoodiga Lotte2023 saad piletid soetada 10% soodsamalt veebilehel piletitasku.ee.