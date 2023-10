Perearst Marje Oona: Gripp võib viia lapseootel naise haiglasse

Kui ohtlik on gripp lapseootel naiste jaoks?

Gripp võib ohustada naisi raseduse igas trimestris. Sellesse haigestumine on rasedate seas küll täpselt nii sage kui mitterasedatel naistel, kuid lapseootel naiste jaoks võib haiguse kulg olla palju raskem. „Uuringud näitavad, et kuigi kõigil lapseootel naistel ei möödu gripp raskelt, on neid mitte lapseootel naistega võrreldes siiski oluliselt suurem osakaal neid, kellel võib tekkida vajadus haiglaraviks,“ selgitas Oona. Gripi tagajärjel võivad rasedatel tekkida südame-veresoonkonna tüsistused ja kopsupõletik. Kui naine nakatub grippi raseduse esimeses kolmandikus, on suurenenud ka raseduse katkemise risk.

Grippi põdevate rasedate naiste veel sündimata lastel on aga suurem risk enneaegseks sünniks või väikeseks sünnikaaluks. Lisaks kinnitavad uuringud, et kui grippi põetakse raseduse esimesel trimestril, on mõnevõrra suurem tõenäosus ka kaasasündinud arengurikete tekkeks.

Miks ohustab gripp lapseootel naisi rohkem?

„Rasedus on teatud määral immuunpuudulik seisund – selleks, et loode saaks kasvada ema organismis, on immuunvastus raseduse ajal mõnevõrra allasurutud. See tähendab, et erinevaid haigusi nagu grippi võidakse põdeda raseduse ajal raskemini,“ rääkis Oona.

See, kui paljudel lapseootel naistel gripp raskemini kulgeb, sõltub paljuski parasjagu ringlevatest gripiviirusest. „Päris ohtlik oli olukord aastatel 2009 ja 2010, kui meil oli Eestis ka rasedate seas gripist põhjustatud surmajuhtusid ja üsna palju neid naisi, kes vajasid intensiivravi. Hilisematel hooaegadel on viirused olnud natuke leebemad,“ rääkis perearst Oona.

Mis aitab rasket haiguskulgu ennetada?