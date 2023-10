Perekond Kink jagab reisinippe: Riias on balansis põnevad tegevused ja mugavus sihtkohta jõudmisel

Mis meid ikka ja jälle Riiga tagasi kutsub? Meie pere lapsed on vanuses kolm ja kümme ehk parajad rüblikud. Selles eas on laste huvid päris erinevad, kuid sellele vaatamata oleme leidnud omajagu tegemisi, mis mõlemat (ja ka meid lapsevanematena) köidab.

Top 5 tegevust, mida Riias koos perega nautida:

Spaaseiklused mõistliku hinnaga

Meie lapsed on täielikud veefanatid! Olgugi et spaad ja veekeskused on ka meil Eestis olemas, siis pärast nende külastamist on sageli tunne, et rahakotist puhub vastu vaid tuul. Riias on aga spaahotellid äärmiselt mõistliku hinnaga ja väga vahvad. Näiteks tasub uudistada Pullman Riga Old Towni, Radisson Blue Latvia, Kempinski Grand Hotel Riga, Wellton Riverside Hotel & Spa ja Grand Poet Hotel Riga spaavõimalusi. Lisaks teab ilmselt iga lapsevanem ka legendaarset Jūrmala veeparki, mis nii suuremale kui ka väiksemale veesõbrale naeratuse näole toob. Veemöllu jagub seal ikka tundideks!

Ei saa üle ega ümber saldējums’ist

Kui kahekesi Riias käies naudime täiel rinnal rikkalikku restoranimaastikku, siis lastega pole pääsu saldējums’i söömisest. Seda ka külmemal ajal. Kohalik käsitööjäätiste kett Molberts on tõesti fantastiline ja nende jäätisekohvikud väärivad külastamist. Kui ka teie peres kipub olema nii, et igal pereliikmel on parasjagu erineva toidu isu ja kompromissid ei tule kõne allagi, soovitame sammud Āgenskalna turule seada. Seal on teisel korrusel hulk söögikohti, kust igaüks saab endale meelepärase valida. Nii on võimalik üheskoos ja rahumeeli lõunat või õhtusööki nautida. Lisaks on see hoone ise tõeline vaatamisväärsus.

Riias saab kohtuda kaelkirjakutega