Suurim eeskuju lapsele on see, kui vanem ise loeb. Tee oma elus ruumi ja aega raamatutele, mida loed ise, aga ka neile, mida loed ise ühiselt lapsega. Isegi vastsündinutel on juba kasu lugude kuulamisest, pealegi võid neile ette lugeda ka endale põnevat raamatut. Vali kokaraamat, fantaasiaromaan või miks mitte lapsevanemate käsiraamat. Vastsündinule pole oluline jutu sisu, vaid see, et ta kuuleb vanema häält, teksti rütmi ja sõnu.