Kristiina blogi | Kuna mul on kaks väikest last, pean oma arvamuse halloween’ist endale hoidma

Kuna mul on kaks väikest last, kellest vanem juba eelmisel aastal Halloween´i vastu huvi tundis ja sel aastal seda vaimustunult ootab, pean oma arvamuse endale hoidma ning leppima asjaoluga, et suure tõenäosusega on Halloween Eestis selleks, et jääda. Värvilised kostüümid ja veel värvilisemad kommid, mida jagatakse (eeldatavalt) kilode kaupa vaid ühe lühikese fraasi karjumise eest, kõlab lapse seisukohast kindlasti ahvatlevalt.