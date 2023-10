Halloween pole vaid komm või pomm ning ei tulnud Ameerikast. Mis see kõikide pühakute õhtu on ja miks seda kõrvitsatega peetakse?

Keldid, kes elasid 2000 aastat tagasi peamiselt praeguse Iirimaa, Ühendkuningriigi ja Põhja-Prantsusmaa territooriumil, tähistasid uut aastat 1. novembril. See päev tähistas suve ja saagikoristuse lõppu ning pimeda ja külma talve algust. Tihti seostati seda aega ka surnute ning surmaga. Keldid uskusid, et ööl enne vana-aasta õhtut on piir elavate ja surnute maailma vahel hägune. Ööl vastu 31. oktoobrit tähistasid nad Samhaini, mil usuti, et surnute vaimud naasevad maa peale. Lisaks sellele, et nad põhjustavad häda ja kahjustavad saaki, arvasid keldid, et vaimude kohalolek hõlbustab keldi preestrite ennustusi tuleviku kohta. Rahva jaoks, kes sõltus täielikult muutlikust loodusest, olid need ennustused oluliseks lohutusallikaks pika ja pimeda talve ajal.