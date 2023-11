Elukindlustus annab olulise eelise elu ootamatustega toimetulekuks

Kuigi statistika ütleb seda, et Eestis 70% surmasid on põhjustatud haigustest, on elanikkonna teadlikkus enda parema toimimise tagamisel veel üsna lapsekingades. Elukindlustuse müügi- ja kliendihaldusjuht Merle Kollom ütles, et üsna sageli mõjutab inimesi ebausk, miks nad „musta stsenaariumi“ peale ei kipu mõtlema. „Jah, nii kummaline kui see ka pole kardetakse oma surelikkusest mõelda ja teha vajalikke riskide haldamise samme. Kuid haigused võivad kõiki tabada, selle eest pole keegi kaitstud ja õigeaegselt sõlmitud elukindlustus saab aidata töövõimetuse perioodi üle elada või vajalikku taastusravi saada,“ selgitas Kollom.