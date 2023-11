„Pärast laste isa surma ei suutnud ma juhtunut tunnistada, aga pidin laste jaoks tugev olema. Nad vajasid mind rohkem kui kunagi varem“

„Lapsed hakkasid pärast isa surma kartma, et ka mina suren ära. Sellises olukorras on nii oluline, et alles jäänud vanem saaks võimalikult kiiresti abi ja nõu, et ta oskaks oma laste jaoks tugev olla. Aga kui kaaslane sureb, on raske seda abi otsida, selle jaoks peaks ju juhtunu koheselt omaks võtma, aga see on keeruline,“ tunnistab nukralt kahe poja ema oma lugejakirjas.