PODCAST | Küberturvalisuse spetsialist: ka beebimonitor võib olla kodune turvarisk

Räägime sellest, mis võib juhtuda, kui kohvimasinasse sisse häkitakse, ning miks on oluline oma nutiseadmeid turvata ka siis, kui oled veendunud, et su elu kellelegi huvi ei paku. Selgub ka see, kuidas ennast turvata, et saaksid rahulikult tänapäevaseid mugavusi nautida, ilma et peaksid oma privaatsuse või vara pärast liigselt muretsema.