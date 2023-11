Isadepäev Sokisahtlis: mida isale kinkida?

Sokisahtli riiulitel on meestekuuks ja isadepäevaks väljas korralik valik sokke. Pole veel nähtud isa, kellele ei meeldiks sokipaar, millelt vaatavad vastu tiitlid „Parim isa“, „Parim vanaisa“ või „Kõige targem mees“ – ühel toredamad värvid ja muster kui teisel. Kui aga tunned, et sinu isa nalja ei pelga, surfa ka lõbusate tögavate täpisokkide riiulis.

Advendikalender – 24 paari sokke!

Meestel, ja eriti isadel, on sokkidest alati puudus. Küll on üks paariline kadunud, teises auk või on värvid juba ammu tuhmunud. Advendikalender on suurepärane täiendus korralike uute ja värskete sokkide näol – nendega peaks järgmise aasta isadepäevani välja vedama küll. Advendikalendreid on ka mitut sorti – kui sinu isa ei ole just jõulusokkide fänn, vali talle hoopis soliidne ülikonnasokkide kalender ja paned sajaga täppi!