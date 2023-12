40ndates ema sõprade otsimisest: lootsin leida kedagi, kes mind mõistaks, aga kõik huvitusid vaid endast, oli raske jääda positiivseks

Viimaks koorus loovusringis käijate seast välja kaks ema, kes mu tähelepanu köitsid. Küsisin nende telefoninumbrid ja kutsusin neid kohvikutesse, parkidesse, jalutuskäikudele. Aja möödudes aga hakkas mulle tunduma, et neil kahel klappis jutt paremini omavahel kui minuga. Tundsin, et ei tekkinud sünergiat. Viimaks tuli lootusrikkalt alanud sõprusele lõpp. See juhtus, kui kumbki naine ei ilmunud kokkulepitud ajaks kohvikusse.