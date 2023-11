„Igal emal on hetki, kus ta tunneb, et tahaks kõigele käega lüüa, metsa põgeneda ja kolm kuud oma perest eemal olla“

Mõttekoorem on see nähtamatu töö, mis langeb peres reeglina emade õlule, hoolimata sellest, kas nad ka kodust väljaspool leivaraha teenimas käivad või mitte. Kuigi asjad on nii olnud läbi põlvkondade, on selle koorma suurusest rääkima hakatud alles hiljuti.