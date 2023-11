Isa meenutus: mu naine oli ema juba mitu kuud enne sünnitamist, mina sain isaks lapsele otsa vaadates

Jah, ma olin lugenud erinevaid raamatuid, lootes end ette valmistada, kuid see siin oli midagi muud. See oli päris inimelu, kelle eest ma nüüd vastutasin. See oli reaalsus, mitte raamat.

Veel üksikud tunnid tagasi oli see kuidagi abstraktne. See ei tundunud reaalne.



Jah, ma teadsin, et mu kallim on lapseootel. Ma käisin ultrahelis ja ämmaka juures kaasas ja istusin meestele pühendatud kollasel toolil. Ma nägin ultraheli pilti ja kõhu liikumist. Kuid ikkagi oli see kõik kuidagi ebareaalne. Pooleliolev korteriremont, mis tuli nüüd kibekiirelt lõpule viia, sisaldas küll lastetuba, kuid ka see ei teinud pilti peas selgemaks.