Lennukad ideed reaalsuseks! Algab üle-eestiline leiutamise teemaline tasuta haridusprogramm

„Ägedad Prototüübid“ töötoad said alguse Vivita Vista ideest prototüübini kiirendiprogrammist. See on 9.-15. aastastele noortele suunatud programm, kus osalejad saavad esmase kogemuse prototüüpimisest. Programmi raames on prototüübitud näiteks lahendus, mis aitab selgitada korruptsiooni olemust ja seda tuvastada; tehnoloogia, mis puhastab ookeani plastprügist ja lihtsustab prügi sorteerimist; masinad plastiku ümbertöötlemiseks; ideed, mis aitavad õpilastel paremini õppida, lahendada vanuritel üksilduse probleemi jms.