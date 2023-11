Üliaktiivse poja ema jagab soovitusi aktiivse lapse toetamiseks. „Lapse füüsiliselt ära väsitamine ei ole lahendus“

Enne seda, kui Artur (2) õppis kõndima, oli ta pea muhkudest vikerkaarevärviline. Ta kogus neid endale igapäevaselt. Saime aru, et ta ei karda valu absoluutselt ja ta hirmutunnetus on nullilähedane. Mõtlesin pidevalt, millal ta jubedad turnimised meid EMOsse viivad. Ütlen häbenemata, et olen nii mõnigi kord muretsenud ja kartnud: äkki on tal midagi viga?