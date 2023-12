Nutikate värviaktsentidega valge kodu Tartus

Kui juristist Helin ja insenerist Koit siia veidi enne Ida sündi kolisid, hakkas Helin suures sisustamis­tuhinas pidama ka Insta­grami kontot „seitsmeskorter“. Ehkki praeguseks on postitamine veidi soiku jäänud, on Instagram pakkunud perele sisustamises rohkelt inspiratsiooni. Nii mõnedki ideed on just sealt nähtud ja ise järele tehtud.

Värviaktsentidega valge

Kui esialgu oli pere sisustamissuund skandinaavialikult valge ja minimalistlik, siis mida aeg edasi, seda enam värve on hakanud koju ilmuma. „Alguses soetasime peamiselt Eesti disaini, näiteks Softrendi mööblit, siis saabus nii-öelda IKEA periood. Nüüd ostame ka järelturult ja otsime huvitavaid disaini­elemente,“ räägib Koit. Korteris on leide väga erinevas hinnaklassis – on disaini, mass­toodangut ja ka isetehtud asju.

Elutoa diivan ja ümarad diivani­lauad on pärit esimesest sisustus­lainest, ehkki korteri Instagrami-­konto tõendab, et padjad ja pleedid diivanil on aegamööda vahetunud. Must nahkne tugitool on leitud aga osta.ee lehelt kasutatuna.

Pikad loodusvalged kardinad on tuttuued. „Hiljuti eelmisi kardinaid pestes tulid need masinast välja 20 cm lühemana,“ muigab Helin. „Ta oli siis õnnelik, et saabki uued kardinad osta,“ naerab Koit kõrvalt. „Ja mina sain endale halloween’iks kummituse kostüümi!“

Sisustusleiud Instagramist

Elutuba läheb sujuvalt üle köögiks ja seda silmas pidades sai kujundatud ka köögimööbel. „Algul olid elutoapoolsete sahtlite asemel riiulid, aga see osutus ebapraktiliseks ja lasime sinna panna sahtlid,“ jutustab Koit. Kui mõnele teisele emale tooks lumivalge köögimööbel hirmujudinad peale – kes seda puhastada jõuab!? –, siis Helinile see muret ei valmista. „Sõbrad hoiatasid enne Ida sündi, et laps hakkab seinu sodima, aga tema pole meil ühtegi kriipsu teinud,“ kehitab Koit õlgu. Selle pere jaoks näib korra hoidmine olevat ülimalt loomulik.