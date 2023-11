Haridustöötaja õpetajate streigist. „Õpetajate madalate palkade pärast ei kannata ainult õpetajad, vaid iga kooliealiste lastega perekond“

Mõni võiks öelda, et jälle tuleb streik, alles need õpsid üksteist aastat tagasi streikisid. Õpetajad ise aga ütlevad, et lõpuks ometi tuleb streik. Miks me siis tunneme, et oleme jõudnud sellisesse kohta, kus samamoodi edasi minek ei ole enam võimalik?

Aeg-ajalt näen meedias lastevanemate arvamusi teemal, et õpetajad ei väärigi kõrgemat palka, kuna nad teevad kehva tööd. Kahjuks on tõesti nii, et igal ajal on koolis tööl olnud inimesi, kes sinna erinevatel põhjustel ei sobi. Tahaksime ju kõik, et koolijuhtidel oleks võimalik tööle valida vaid parimaid inimesi, kes tõeliselt tahavad laste jaoks hea õpikeskkonna luua. Siin tulebki mängu põhjus, miks just sel aastal streigi kasuks on otsustatud - õpetajate