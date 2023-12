Kõik peab olema võrdne, muidu on draama

Kardo ütleb, et detsember on hea kuu, kuna piparkookide küpsetamine algab nende peres siis, kui tainas poodides müügile ilmub. Ühtlasi on piparkoogitegu see, mis Mari (10), Lende (7) ja kohe viieseks saava Marta õhtul tundideks koos tegutsema paneb. See tähendab, et tüdrukud juhatavad köögis vägesid ja Kardo assisteerib.