Pehmed päkapikumehed

Nüüd põimi lõngajupid ükshaaval ümber ketta. Selleks murra lõngajupp keskelt pooleks, pane ümber ketta, tõmba lõngajupi sabad tekkinud aasast läbi ja pinguta ümber papist ketta. Jätka seda tegevust, kuni lõnga on nii tihedalt, et ketast ei ole enam näha. Seejärel lükka sabad ketta seest läbi ning seo lõngajupiga punti, et tekiks mütsi kuju. Sõlmides jäta lõngaotstele nii palju varu, et saaksid kääridega mütsi tutiosa ühtlasemaks pügada, ilma et kinniseotud osa lahti vajuks.