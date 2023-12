Käime raamatukogus

Tiina Kilkson

„Rästikud rändavad Rooma“

Väljaandja Tiina Kilkson, 24 lk

Tiina Kilkson on teinud midagi väga tänuväärset, luues koostöös logopeed Helen Kaufmanniga teose, mis aitab kaasa kõne arengule. Selles omapärases lasteraamatus algavad kõik sõnad r-häälikuga ja on seetõttu heaks harjutuseks lastele, kellele see häälik raskusi valmistab. Tuleb tunnistada, et ka endal oli raske, aga samas äärmiselt lõbus lugeda. Rästikupere seiklused keerasid keele korralikult sõlme. Raamatu lõppu on lisatud harjutused, mida saab teha lapsega koos, et suunata tema keelt õigesse asendisse. Ühtlasi tugevdavad need keelelihast.

Ilmar Tomusk

„Isa preemia“

Tammerraamat, 24 lk

Ma olen aastaid unistanud elust ilma telefonita, aga kuidagi on tänapäeva elu aheldanud meid vangidena selle helendava seadme külge, sest nii on kõigil mugav. Alati oled kättesaadav ja kogu vajalik info jookseb ühte väiksesse karbikesse kokku. Siis aga avastad, et oled seda seadet jõllitanud mitu tundi ööpäevas märkamata, et pesamuna on hakanud vahepeal ilusti r-i põristama, su teismeline poeg on kasvatanud korraliku vuntsi ja seinal rippuv kalender näitab ikka septembrit, kuigi käes on november. Selle raamatu peategelane Laura premeerib oma isa šokolaadimedaliga. Nimelt on isa lõpuks leidnud aega, et tütrega õhtul pärast tööd vestelda, sest unustas telefoni töö juurde. Vaat selliste teravustega premeerivadki meid lapsed, kui meie pilk on liiga kauaks „nutikasse“ jäänud.

Marco Campanella

„Hiir Hops. Täna on minu sünnipäev!“

Koolibri, 24 lk