Hüljatusest ja valjudest helidest kuni kontrolltöödeni. Mis on laste suurimad hirmud ja kuidas saab vanem hirmunud last aidata?

aljud laste hirmud on eksistentsiaalsed. Need tekivad, kui laps saab aru, et ta on omaette isiksus. Mida iseseisvamaks laps saab, seda vähem sõltub ta neist, kes tema eest hoolt kannavad. Lapse ajus võib see esile tuua keerulisi tundeid, nende seas ka kartust.