Vietnam ja Kambodža pakuvad nii melu kui autentsust

Kui Eestis oli esimene lumi juba maha tulnud, hakkasime paika panema reisiplaani. Vietnam on üüratu suur ja teadsime kohe, et Ho Chi Minh City (edaspidi ka HCMC) suurlinnas ega selle ümbruses ei plaani me kolme lapsega pikalt olla. Abikaasa Jako soov oli esmalt, et põrutaks mingiks ajaks põhja, pealinna Hanoisse, kuid mina olin sellele kategooriliselt vastu – kui ma saan võimaluse Eesti kõledast külmast troopilisse sooja pageda, ei soovi ma poolt sellest veeta jahedas. Kui HCMCs on veebruari keskmine temperatuur 30 kraadi ümber, siis Hanois võib see langeda 16–17 kraadini.